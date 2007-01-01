Калужская область вышла в лидеры по тепличному овощеводству

Десять лет назад Калужская область была зависима от импорта овощей закрытого грунта, в основном поставлявшихся из Турции. Сегодня регион кардинально изменил ситуацию и занял прочные позиции среди российских лидеров в тепличном овощеводстве. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Калужской области Александр Ефремов.

По его словам, в регионе функционирует один из крупнейших в стране тепличных комплексов, общая площадь которого превышает 100 гектаров.

На сегодняшний день Калужская область занимает третье место среди субъектов Центрального федерального округа и пятое - в масштабах всей России по объёмам производства продукции закрытого грунта. Уже собрано 40 957 тонн овощей, что составляет 75% от годового плана.

Развитие тепличного хозяйства позволяет не только обеспечивать жителей региона свежими овощами круглый год, но и снижать зависимость от внешних поставок, укрепляя продовольственную безопасность региона.