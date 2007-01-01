Афиша Обнинск
В Калужской области готовят бюджет на три года

Дмитрий Ивьев
15.09, 14:00
Губернатор Калужской области Владислав Шапша 15 сентября сообщил, что в регионе продолжается работа по подготовке бюджета на трёхлетний период.

По его словам, к 1 сентября 2025 года доходы областного бюджета составили 61,3 миллиарда рублей, что на 16% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Особенно значительным стало увеличение поступлений по налогу на прибыль - на 13,6%.

Основные направления расходов остаются неизменными: приоритет отдаётся финансированию образования, здравоохранения, социальной политики, культуры и спорта. Также предусмотрены средства на реализацию ключевых инфраструктурных проектов - строительство и ремонт дорог, развитие жилищно-коммунального хозяйства, улучшение транспортного обслуживания и благоустройство территорий.

Шапша отметил, что все эти меры направлены на выполнение главной задачи - повышение качества жизни и рост благосостояния населения региона. Особое внимание уделяется укреплению кадрового потенциала, в том числе в социальной сфере, а также развитию практик инициативного бюджетирования, позволяющих гражданам напрямую участвовать в распределении средств на локальные проекты.

Проект бюджета планируется обсудить с вновь избранным составом Законодательного собрания Калужской области. Губернатор выразил уверенность, что в ходе обсуждений удастся внести необходимые корректировки, чтобы максимально полно отразить в бюджете задачи и ожидания жителей региона.

