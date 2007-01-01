Афиша Обнинск
Экономика и бизнес

В Калужской области началось строительство нового складского комплекса

Дмитрий Ивьев
11.09, 14:05
0 468
Важное событие произошло 11 сентября в развитии транспортно-логистического комплекса «Ворсино».

Губернатор Калужской области Владислав Шапша вместе с советником Президента РФ Игорем Левитиным, генеральным директором компании DP World Сергеем Чемардой дали старт строительству нового складского комплекса компании «Фрейт Вилладж Девелопмент».

- Ворсино – ключевой транспортный узел нашего региона. В 2016 году он принял первый контейнерный поезд, - рассказал Шапша. - С того времени сюда из Китая прибыло почти 387 тысяч контейнеров. И сегодня это один из самых современных логистических комплексов в Центральной России.

Ранее на ПМЭФ-2023 с компанией DP World был заключен меморандум о сотрудничестве. Реализация инвестпроекта позволит расширить мощности ТЛЦ «Ворсино» более чем вдвое.

Новый складской комплекс будет организован по принципу кросс-докинга. Это позволяет ускорить доставку продукции и сократить расходы. 

- Это наш вклад в укрепление внешней торговли со странами Ближнего Востока, Азии и Африки, - заявил Шапша. - С учетом задач, поставленных Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным, комплекс в Ворсино будет только расширяться.

