Шапша рассказал о калужских электрозаправках в Москве
В среду, 10 сентября, губернатор Калужской области Владислав Шапша вместе с полпредом президента в ЦФО Игорем Щеголевым побывали на нескольких калужских предприятиях.
В частности, вечером они заехали на «Пандору».
- Третьекурсники «Бауманки» пришли на стажировку. Опытные наставники помогают. Предприятие реализует уникальный проект подготовки молодых кадров, - отметил губернатор. - Отдельное спасибо – за вдохновенную презентацию.
Как отметил глава региона, там производятся многие товары - от автомобильных брелоков до электронной очереди на теннисные корты.
Также калужане поставили почти треть электрозаправок, которые сейчас используются в Москве.