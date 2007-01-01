Афиша Обнинск
+19...+20 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Экономика и бизнес Шапша рассказал о калужских электрозаправках в Москве
Экономика и бизнес

Шапша рассказал о калужских электрозаправках в Москве

Дмитрий Ивьев
11.09, 10:07
0 524
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В среду, 10 сентября, губернатор Калужской области Владислав Шапша вместе с полпредом президента в ЦФО Игорем Щеголевым побывали на нескольких калужских предприятиях.

В частности, вечером они заехали на «Пандору».

- Третьекурсники «Бауманки» пришли на стажировку. Опытные наставники помогают. Предприятие реализует уникальный проект подготовки молодых кадров, - отметил губернатор. - Отдельное спасибо – за вдохновенную презентацию.

Как отметил глава региона, там производятся многие товары - от автомобильных брелоков до электронной очереди на теннисные корты.

Также калужане поставили почти треть электрозаправок, которые сейчас используются в Москве.

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
4 оценили
50%
0%
25%
0%
0%
25%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ild0MDE1dzg3R25Fd3VzZnNIZEw4TFE9PSIsInZhbHVlIjoiUUpxdHg2emppUTdPelRLY0lsNGk3dlZETk8xZlV2U0VMc2tpb3dhY0F3NEpTZVJxK1pscGZvOHBxNnpLRnRYekRTSzFNbjl5WTVMd0xzYVgzRlFhUmtWZkoydE50V1ptR3dTWlBzcEF4WVVNQndxYnBoYjJ5eUp2cE5MNWRRT25BajZIbmI2aUs1VEVVM2ExZjF3NUJBcEhvV2ozK0xKRHdyWW1XSkgvZ1FTazR0OE5EWTNOZjQ2bC9qdXFsNjhnMVhHWnJsclRRME13THJyYUNGeVF4SGNWZzRKcVZ3N2gwM2xNY0FqMW5wVUEyVGl3TlBZK1A0Y0MwVDFmZ29Td1FIWFhiSHRPaENvSjZJK3lLOS9HeXRidHV1ekNWUzVUQkVLa1Z5d2xqekxhTVFlRHM2MHl6R3hPeFhzLzFWQXgveTJVYlVHYis2NGdCVDNJcXNjaGlXK1JzZkhFZ00rbktSQVdnVVhLb3Jlc2FOckdWYjN4d2grT3cwUEM1YWlSOUQ2SnJwTXpWaWk4WlpJN21USTJMZmJ3MnA1QVp0OW1iOFpHZVoyMDJ5RW5iUnZKN3gvc0xKc0ZqdXZJSUFDSyIsIm1hYyI6IjEzY2UwZWUzMzkzMWMxMTRjZjMzMDllODg3ZjkxNjc0NTc5MGE2MDhkM2IxOWM0ODk3ZTVhODgxNGRkNzdkZjgiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ilh3aWxISDZnOVE2bGlKdzk5aE82OEE9PSIsInZhbHVlIjoiV0RGUEFqa2QxMzFwU0ZZYlF3U2ZodHo2eWlFN01nOGNwZkRTZFpRZnlTRU5FMFpIL2EvQUFpR1dGYXFRalF6TXNZL21FNmd1Rzl6dVdHeWo1NFhSdVR4My9iTGRORHNMSTBWcGVTVUZjVENSS0xOdUd0NVI4N0l0cjNPVWlTSWx2aUJXVjhBN0IwMzNraEpqWVpoZWNObkFTN1c4Qkd5OTR4SE1HaFdkQXpFOXBMK1NhSVRNaXcrNTdMMFVqOGpQYitPWmlpTE1JWXMvalU2VDlTYUZDV1YzMVVSdVhWZUhNN2tRMm90VE01clB2Wk1kOFlwMzg3cHBVTzh4LzhyUUc5UEhXS1ZKeTBFZ3Vha1luaWphTlpTZ29yZHRqY0FFMER4VXhWZVIwcmoyR0FWYVFwNUVtRDZQMjJRSG9wY00vUmJaMjhFS2lhelZUNWJmdTJyWW00bGdENnJHaEpmemNGeVZEOUVNTkFxY2lXN01qQ1ExSVVNSVJvNGhHVzJCVURGa1hGNHZDbStHREdzbi8vTEtKcDNHVnpWYktTTE1PalhmVnAwdGZLYmRhNmhaRDFtYmsvUEl5bWM3U1Frd0dVUURTR1NzS0lFNG5KNjdXOVlxM3E4N3FrTXU1a2lBVlNMMkRKTjE0RVpVNWFUNFZxSkxUcnpWK0pZNi83c0JLdGdJUUpWRno5ZktJQnlyY1M5YTlsVS9DT0ZGcmtlOEgzMXhQR2MycFphQ093bUx4MHdxbUxJMHlEV2NTZllNWi9kemJYeXVrNkhYbjdJNWx5SnNpaFZhMXVBazdWb2Z1WGc4YTRYQVZEa1A0SGhYTnhCaGN0ckZoREQ2aEhQLyIsIm1hYyI6Ijg4YzJlYTc1YTQwNjg1MjQwODA3MzM3ZTAzODQ2YzYxYTFmZjlkODAzOTI5ZTUwZjc0YWQzOThmZjFlN2NkZjUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+