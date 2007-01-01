Афиша Обнинск
Щеголеву в Калуге показали «Монитор города»
Экономика и бизнес

Щеголеву в Калуге показали «Монитор города»

Дмитрий Ивьев
11.09, 10:20
0 647
Это инновационный программно-аппаратный комплекс для управления городским хозяйством, который производит крупное промышленное предприятие.

- Каждая пятая машина, работающая на российских дорогах и улицах, сошла с конвейера «Меркатора», - рассказал губернатор Калужской области Владислав Шапша. - Важно, что на заводе сильная программа поддержки сотрудников. Помогают региону в реализации социальных проектов.

Как мы уже рассказывали, полномочный представитель президента в ЦФО Игорь Щеголев с рабочей поездкой посетил Калужскую область 10 сентября.

калужская область
