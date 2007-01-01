Калужанин вырастил самый большой арбуз в России
Максим Лебедев из Жуковского района второй год подряд побеждает во всероссийском конкурсе бахчеводов.
Калужанин вновь не оставил никому шансов – ему удалось вырастить арбуз весом 133 килограмма 450 граммов.
- Учитывая прибавку более 19 килограммов за год – недалеко и до мирового рекорда, - рассказал в понедельник, 8 сентября, губернатор Владислав Шапша. - Свои секреты мастерства в выращивании гигантских плодов применил и на кабачках. Итог – рекорд массой 56 кг 420 г. Знай наших