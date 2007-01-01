Афиша Обнинск
+18...+19 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Экономика и бизнес Калужанин вырастил самый большой арбуз в России
Экономика и бизнес

Калужанин вырастил самый большой арбуз в России

Дмитрий Ивьев
08.09, 14:53
0 1596
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Максим Лебедев из Жуковского района второй год подряд побеждает во всероссийском конкурсе бахчеводов.

Калужанин вновь не оставил никому шансов – ему удалось вырастить арбуз весом 133 килограмма 450 граммов.

- Учитывая прибавку более 19 килограммов за год – недалеко и до мирового рекорда, - рассказал в понедельник, 8 сентября, губернатор Владислав Шапша. - Свои секреты мастерства в выращивании гигантских плодов применил и на кабачках. Итог – рекорд массой 56 кг 420 г. Знай наших

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
8 оценили
50%
13%
25%
0%
13%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ii84TS9iTTlIZHl0dVAzbis3Z0pwT0E9PSIsInZhbHVlIjoibWJDOTVGU2JDOUl1MU41aS85b0hLYjByVGgyM1h4eUdLayt1S2w1V1duSGtMZ2NrZzBmbExvbDQxYkJPQWdHdmlTampvTTVrMlU3QjhyWHJzamNFN3l0TlYwNkRzU25Wa3VBT080MFV5M3JlaDA2dEdNUDQ0U2p5b0N4QmVZODBWRGNPY1YrM0RJR1lPckJPbXhzc0tBTlRzRlprQlVRdTBqN1IwSXk2RlRZZFdrUHhqV2xULy9PeDNXTFRaSU16SEsrZVhJOEpMY0xTbXNvcm8vVWYzWHIxWFhNNzJMU0ZIQ2dHK0FrV1luRTkrMEg1L3I1TmJXV3E3UFIvU2ZoT0RZMVRIS2NMbGFjelJDNFFXOURIbkRlTkFFcGtwTzBsdi8yNmlEcVFQdytxK2ttcUpXZHhNWGw2amI3Z1V4Y3J2MzhFS3BjbWMxQm1NUVhHNjVaVHF1MXU2TmJPM3ltbmdGZU5WZC9IQ1ZaclVMNWp0M1YwSEpuU3JuaWk1NkxQY0lEcDJzSUw2RFU5SGZHNTFySVVaamtSRXpmcWZrSjhXTTh5RlhscHVuZzh6RElneUdIZUJXMGtCWlJmVGRJRSIsIm1hYyI6IjRlMTJhZTg1OTgxNGE3M2U5OTdkMzMxODQ2MWJjZmRkOTFjZTA3Mjg2OTQwY2I3Njk0NGI1Njc1OThhNWQwMmEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkpHMW50ZFpSSDh1empBcHN3MzZFN0E9PSIsInZhbHVlIjoib0NxL2N2Slg2VEJ6bkk1RlY2aE9oQmgvdUc3RjhXeUljNWNjcHptTXJ3L0o2dGFNRk9TNGQyRHNvOEVjV1lPNTk4UGw0UEtCaUdvOFJMRXhEZDQvR0RhZFZ4bUFBL0R6VEQyS1lqSDF2WURCS2xzVXhCSllsUGtQWGtyaVZMRFQrR015cmVaVjdjSlJXclZJaERsN1Nnc2JiZlErcmVjSWhlQ1ozNEg4eHJ0QWk4ajBFck5oZ1dhVjNwWFdtdTY1d2tyd2dOd2kwa2FrQmN2Q1NaamNaLzd3M1JrUzczdkpwZDFCaGpHeWRSTkhXcG1vU1JBWHExS0lHWEpxNjc5L2lqdVVzVmtwV0FLdVFud2h0MENUSnh1ZG9HeU1kNitick1PNEEya240QUJmNjAzREFieTJ6bitadk45elJudHRnNEZzck13eVJFd0gzM0htQUhpc3Z5citsZ29yRTRTQmVxbk52L2p5QUhramV0MGZWMjREdFpLTmdFLy9nU3hFeXRXM3Fha21BYnlubS85dUhnWUtzSzZJb1BQSHhMa2hIMnYxOUcrSGdrU3R5NmNuNEJ5bVZuLytteGJEbnMwY3JmT3pjMDlOYjlwWm1rS0d5Qk1RVGpmYXZHdktaYnpPOEFsY3lyUFFjWkphZ3JJQTVVcUVaQU5PbGFjUTNKWlN4ZkU3U1BjaCtyZFNXNEJpcHRONTdlZTJpODc2SzI5UDZ2VXVFWm1KUmVHc2loTlNUYnhLNGhzSFRpSFNlUkd3eEY3QzRINmwyK0VQZ242Z0tFK0tsMEQ3R1cvVE95eGxSc3ByWXE5Ly84UVp3aTJ2VHRvalNUOS8yMjhKdWhlOCIsIm1hYyI6IjJhOTBlN2M1ZTAzMDE1ZDM0NGQ0Nzk5MTEzZDM3ZjM4MWVlNzU3MTU0YWU4NGQ3Y2NiMmM1ZDdhN2ZiMjkzMDYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+