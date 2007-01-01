Афиша Обнинск
Калужская область резко увеличила экспорт в масложировой отрасли
Экономика и бизнес

Калужская область резко увеличила экспорт в масложировой отрасли

Дмитрий Ивьев
08.09, 12:10
Всего за год экспорт продукции вырос в 65 раз: с 0,1 миллиона долларов в 2024-м до 6,5 миллиона долларов за семь месяцев 2025-го.

- Такой существенный рост красноречиво говорит о конкурентоспособности нашей продукции на международной арене, - заявил в понедельник, 8 сентября, заместитель губернатора Владимир Попов. - Ставка на несырьевой экспорт подтверждает свою эффективность! Наше масло теперь знают и любят далеко за пределами страны.

Больше всего калужского масла поставляется в Турцию, Беларусь и Китай.

