Артамонов высказался о калужском сельском хозяйстве

- В советское время мы даже мечтать об этом не могли и даже цели перед собой такой не ставили! – заявил сенатор от Калужской области в пятницу, 5 сентября. - А сегодня в Калужской области есть районы и хозяйства, способные получать урожаи зерна до 75 центнеров с одного гектара. Как только в сельскохозяйственное производство пришла передовая техника, передовой опыт, передовые технологии, все эти результаты стали возможны.

По его словам, теперь даже те районы, которые еще 30 лет назад не очень славились большими объемами производства молока, сегодня производят уже десятки тысяч тонн этой ценной продукции в год, а надои превышают 10 тысяч литров на одну корову.

- Это одни из лучших результатов не только в нашей области, но в стране, - подчеркнул Анатолий Артамонов.