Шапша рассказал об успехах калужских аграриев
В Анненках 5 сентября стартовала традиционная осенняя ярмарка. Свое обращение из Китая по этому поводу опубликовал губернатор Калужской области Владислав Шапша.
На ярмарку приехали более 150 сельхозпроизводителей.
- Мы гордимся нашими сельскими тружениками, - подчеркнул Владислав Шапша. - В этом году они вновь показывают стабильный рост. В производстве молока, например, плюс 7%. В молочном животноводстве остаемся в числе лучших в стране. Запустили в работу крупный молочный завод, большой животноводческий комплекс.
Также отмечено развитие агронауки и образования.
На помощь аграриям власти выделили в нынешнем году более трех миллиардов рублей.