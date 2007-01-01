Афиша Обнинск
+18...+19 °С
Экономика и бизнес

Шапша рассказал об успехах калужских аграриев

Дмитрий Ивьев
05.09, 14:18
0 417
В Анненках 5 сентября стартовала традиционная осенняя ярмарка. Свое обращение из Китая по этому поводу опубликовал губернатор Калужской области Владислав Шапша.

На ярмарку приехали более 150 сельхозпроизводителей.

- Мы гордимся нашими сельскими тружениками, - подчеркнул Владислав Шапша. - В этом году они вновь показывают стабильный рост. В производстве молока, например, плюс 7%. В молочном животноводстве остаемся в числе лучших в стране. Запустили в работу крупный молочный завод, большой животноводческий комплекс.

Также отмечено развитие агронауки и образования.

На помощь аграриям власти выделили в нынешнем году более трех миллиардов рублей.

