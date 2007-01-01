В Китае подписано соглашение о развитии калужского автокластера

В среду, 3 сентября, в церемонии принял участие губернатор Калужской области Владислав Шапша.

- Сегодня подписали соглашение о стратегическом партнерстве с руководством «АГР Холдинга» и крупной китайской компанией, - прокомментировал глава региона. - На площадке «АГР Холдинг» в достаточно короткий срок восстановлены производственные процессы, организовано производство автомобилей нового российского бренда Tenet. Оно набирает темпы. Сейчас на заводе занято 4 тысячи человек. Собрано более 70 тысяч автомобилей.

Как подчеркнул Шапша, для нашего региона автопром остается ключевой отраслью. В прошлом году перезапущены предприятия автокластера.

- Это результат нашей большой совместной работы с правительством России, инвесторами, технологическими партнерами, - заявил губернатор. - Создаем возможности для расширения производства, повышения локализации процессов, создания новых технологических цепочек с российскими компаниями. Оказываем всю необходимую поддержку.