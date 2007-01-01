В Калужской области возвращают земли в сельскохозяйственный оборот

На сегодняшний день в Калужской области насчитывается 1,1 миллиона гектара сельскохозяйственных угодий, включая 823 тысячи гектаров пашни. Министр сельского хозяйства региона Александр Ефремов, выступая 2 сентября, отметил, что благодаря системной работе удаётся стабильно увеличивать площади обрабатываемых земель.

За последние 10 лет доля земель, вовлечённых в сельхозоборот, выросла более чем на 20 процентных пунктов. В текущем году проверки проведены уже на площади около 60 тысяч гектаров, при этом активизирован муниципальный земельный контроль.

Министр пояснил, что информация об инвестиционно привлекательных земельных участках размещается на официальном портале органов власти региона. Также заработала система изъятия земельных участков, которые десятилетиями не использовались по назначению. Он подчеркнул, что часть собственников после проведения проверок самостоятельно устраняют нарушения, что также считается положительным результатом.

Кроме того, в регионе введены повышенные налоговые ставки для владельцев неиспользуемых сельхозугодий. За последние три года это позволило дополнительно направить в бюджеты муниципальных образований 88 миллионов рублей.