Работодатели готовы трудоустроить победителей чемпионата «Профессионалы» сразу после завершения финала

На площадке финала чемпионата «Профессионалы» представители бизнес-сообщества активно проявляют интерес к участникам и готовы предложить им контракты уже по итогам соревнований. Как отметил министр образования и науки Калужской области Александр Аникеев, здесь формируется кадровый резерв высококвалифицированных специалистов, в которых так остро нуждается экономика страны.

Финал чемпионата объединил конкурсантов и экспертов не только из разных регионов России, но и из дружественных государств, став масштабным праздником среднего профессионального образования. Главный результат этого события - пополнение отечественной экономики подготовленными и перспективными кадрами.

Сегодня рабочие специальности становятся всё более популярными среди молодёжи. По данным статистики, в Калужской области 64% девятиклассников выбирают колледжи и техникумы для продолжения образования. В некоторых учреждениях среднего профессионального образования конкурс на определённые направления достигает 18 человек на место, что демонстрирует растущий престиж рабочих профессий.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов подчеркнул важность движения «Профессионалы» как мощного стимула для развития системы СПО.