В Калужской области строят дома для аграриев

Во вторник, 26 августа, губернатор Владислав Шапша побывал в Пеневичах Хвастовичского района.

По госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» там продолжается строительство жилого комплекса для аграриев и работников социальной сферы. 18 домов уже готовы, семьи заселяются. Ещё 12 домов построят до конца года. А в целом посёлок рассчитан на 60 домов.

- Хвастовичский район показывает хорошую динамику по развитию АПК, - прокомментировал Шапша. - Помогаем создавать комфортные условия для сельских жителей. Во всех сельских поселениях района установлены станции водоочистки. В районе установили 11 модульных ФАПов. Сделали капремонт в Еленской школе. Сейчас в райцентре ремонтируем Дом культуры и детский сад «Буратино».