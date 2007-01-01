Шапше показали плантации в Хвастовичском районе

Губернатор Калужской области отправился туда во вторник, 26 августа, в рабочую поездку.

В деревне Авдеевка Владислав Шапша посетил агропромышленный комплекс, где выращивают цветы, кустарники и деревья для ландшафтного дизайна.

Как отметил глава региона, земля там 15 лет стояла заросшая, но инвестор вложил более 600 миллионов рублей.

- Уже задействована треть площадей, - прокомментировал губернатор. - На ней - около миллиона растений. Расширяются дальше.

Он пообещал помочь с дорогой к комплексу.