Экономика и бизнес

В Калуге рассказали, как решается вопрос дефицита кадров

Дмитрий Ивьев
25.08, 15:44
0 437
Эта тема стала одной из основных на форуме о среднем профессиональном образовании.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, как решается вопрос.

Наш регион включился в реализацию нацпроекта «Кадры» и подготовил пятилетний прогноз кадровой потребности. Специалистов готовят под запросы экономики.

За пять лет на 20% выросло число бюджетных мест в колледжах и техникумах.

В этом году в системе СПО открываются 10 новых специальностей и профессий.

Создан Федеральный технопарк профобразования.

- Хорошая тенденция, - подчеркнул Шапша. - Работаем над тем, чтобы все больше молодых людей выбирали рабочие профессии, специальности, востребованные в социальной сфере. 

