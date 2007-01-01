В Калуге рассказали, как решается вопрос дефицита кадров
Эта тема стала одной из основных на форуме о среднем профессиональном образовании.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, как решается вопрос.
Наш регион включился в реализацию нацпроекта «Кадры» и подготовил пятилетний прогноз кадровой потребности. Специалистов готовят под запросы экономики.
За пять лет на 20% выросло число бюджетных мест в колледжах и техникумах.
В этом году в системе СПО открываются 10 новых специальностей и профессий.
Создан Федеральный технопарк профобразования.
- Хорошая тенденция, - подчеркнул Шапша. - Работаем над тем, чтобы все больше молодых людей выбирали рабочие профессии, специальности, востребованные в социальной сфере.