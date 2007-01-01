В Калуге рассказали, как решается вопрос дефицита кадров

Эта тема стала одной из основных на форуме о среднем профессиональном образовании.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, как решается вопрос.

Наш регион включился в реализацию нацпроекта «Кадры» и подготовил пятилетний прогноз кадровой потребности. Специалистов готовят под запросы экономики.

За пять лет на 20% выросло число бюджетных мест в колледжах и техникумах.

В этом году в системе СПО открываются 10 новых специальностей и профессий.

Создан Федеральный технопарк профобразования.

- Хорошая тенденция, - подчеркнул Шапша. - Работаем над тем, чтобы все больше молодых людей выбирали рабочие профессии, специальности, востребованные в социальной сфере.