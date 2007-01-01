Китайский эксперт рассказал о мотивации участия в чемпионате «Профессионалы»

Перед стартом финальных соревнований Всероссийского чемпионата профессионального мастерства «Профессионалы» экспертов провели брифинг, на котором подробно разъяснили правила работы на площадках, систему оценки участников и порядок подачи апелляций. Об этом сообщили в оргкомитете финала, проходящего в Калуге.

В числе специалистов, оценивающих выступления конкурсантов, - как российские, так и международные эксперты. Среди них - Лю Джи И из Китая, который впервые принимает участие в подобном мероприятии в России.

Как отметил китайский эксперт, главная цель его участия - обмен опытом, обучение передовым практикам и развитие профессиональных компетенций. По его словам, подобные международные соревнования создают уникальную возможность для взаимного профессионального роста и установления деловых связей между странами.

Организаторы подчеркнули, что все участники финала уже являются высококвалифицированными специалистами, поэтому каждый этап оценки проходит с особой ответственностью: все решения фиксируются, а каждая оценка детально аргументируется.

Финал чемпионата стартует в Калуге 25 августа. В состязаниях по 22 компетенциям примут участие более 200 лучших профессионалов со всей страны.