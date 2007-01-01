Афиша Обнинск
Экономика и бизнес Доходы бюджета Калужской области выросли на 11%
Экономика и бизнес

Доходы бюджета Калужской области выросли на 11%

Дмитрий Ивьев
25.08, 10:23
0 292
По итогам первого полугодия экономика показывает хорошие результаты. Так, рост промышленности составил 15,6%, сообщил 25 августа губернатор Владислав Шапша.

Доходы бюджета увеличились на 11% - до 49,4 миллиарда рублей.

Восемь тысяч семей обеспечены пособиями и компенсациями на детей, денежные выплаты получили 78 тысяч калужан, льготные лекарства - 65 тысяч жителей.

- Хорошие результаты. Они позволяют уверенно идти вперед, - прокомментировал губернатор. - Тем не менее всех исполнителей бюджета нацеливаю: максимально эффективно подходить к расходованию средств. Так, хорошую экономию получили при закупке троллейбусов для Калуги – более 460 миллионов рублей. Это дополнительные возможности. Их надо использовать.

