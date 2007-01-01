Афиша Обнинск
Калужская область демонстрирует высокие темпы промышленного роста
Калужская область демонстрирует высокие темпы промышленного роста

Дарья Джуманова
11.08, 10:44
0 344
Среди регионов Центрального федерального округа регион лидирует по индексу промышленного производства, а в общероссийском рейтинге занимает четвертую позицию. Об этом 11 августа сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

За первое полугодие текущего года показатель вырос на 115,6%, несмотря на уже впечатляющие результаты прошлого года.

Экономика области не только устойчиво развивается, но и укрепляет свои позиции благодаря грамотной диверсификации. Например, крупные автомобильные заводы, возобновив работу, постепенно выходят на прежние объемы выпуска. Однако если раньше на автопром приходилось 40% региональной промышленности, то сейчас его доля сократилась до 18%. Это стало возможным за счет активного развития других секторов: фармацевтики, агропромышленного комплекса и переработки древесины.

Треть всего промышленного производства в области обеспечивают крупные предприятия, причем они охватывают разнообразные отрасли – от металлургии до пищевой промышленности.

Стабильный экономический рост позволяет региону своевременно выполнять бюджетные обязательства, финансировать социальные программы и реализовывать стратегические проекты развития.

