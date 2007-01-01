Шапше показали Аллею трудовых династий

Губернатор Калужской области побывал на заводе в микрорайоне Тайфун.

- В некоторых семьях уже третье поколение работает на заводе. На смену дедам приходят внуки, - рассказал глава региона. - Здесь стараются создавать для сотрудников все условия. Удается привлекать новые кадры, молодежь. Средняя зарплата достойная. Серьезные налоги платят в бюджет региона.

Владислав Шапша пообщался с работниками предприятия:

- Конечно, жители микрорайона Тайфун рады строительству долгожданной школы. Также задали вопрос по детским лагерям. Мы один из немногих регионов, которые строят новые корпуса, эту работу продолжим. Кадры для медицины, общественный транспорт, благоустройство областного центра, дороги, коммуналка. Обо всем поговорили честно и открыто. Несколько частных вопросов – по нам поручил Дмитрию Денисову разобраться и доложить мне.