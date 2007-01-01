Калужский технопарк назвали прямой инвестицией в производственный потенциал России

Вопросы технологической независимости нефтегазового комплекса и подготовки кадров для оборонно-промышленного и топливно-энергетического секторов обсудили представители Комитета по развитию перспективных компетенций Союза машиностроителей России и Экспертного совета Комитета Государственной Думы по промышленности и торговле. Мероприятие прошло на базе Федерального технопарка профессионального образования в Калуге, сообщает 6 августа пресс-служба правительства Калужской области.

В дискуссии, в частности, приняли участие представители министерства энергетики России и Госкорпорации Ростех. Заместитель генерального директора Ростеха Николай Волобуев подчеркнул значимость федеральных технопарков как системной инфраструктуры для развития профессионального образования. По его словам, калужский технопарк является стратегическим центром, готовящим специалистов для высокотехнологичных отраслей промышленности.

Директор технопарка Маргарита Скворцова пояснила, что в технопарке выстраивается такая система, где образование будет не оторванным процессом, а прямой инвестицией в производственный потенциал России.