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Экономика и бизнес

Калужские аграрии приступили к массовой уборке урожая

В Калужской области стартовал основной этап уборочной кампании. По данным регионального Минсельхоза на 2 августа, сельхозпредприятия в 12 районах уже приступили к жатве.
Ольга Володина
02.08, 11:09
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В текущем сезоне аграриям предстоит убрать зерновые культуры с площади 80,5 тысяч гектаров, что на 4,2% больше показателей прошлого года.

Особое внимание уделяется уборке рапса, который планируется собрать с 18,8 тысяч гектаров. На данный момент валовой сбор зерна достиг 7,5 тысяч тонн, а рапса - 8,5 тысяч тонн. Работы по уборке озимого рапса уже ведутся в 10 из 13 районах области.

В министерстве отмечают, что урожай обещает быть хорошим, но подчеркивают важность своевременной и качественной уборки без потерь. Все силы сельхозпредприятий направлены на выполнение поставленных задач.

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