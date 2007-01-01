Афиша Обнинск
+22...+23 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Экономика и бизнес В Калужской области прогнозируют рекордный урожай плодово-ягодных культур
Экономика и бизнес

В Калужской области прогнозируют рекордный урожай плодово-ягодных культур

Дмитрий Ивьев
01.08, 13:41
0 280
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

1 августа заместитель губернатора Калужской области Владимир Попов сообщил, что площадь плодово-ягодных насаждений в регионе достигла 3060 гектаров, из которых 1450 гектаров уже плодоносят. 

По его данным, в текущем году ожидается рекордный урожай — до 5,1 тысячи тонн, что на 76% превышает показатели 2024 года. Кроме того, в регионе планируется заложить новые сады на площади около 300 гектаров, а также создать питомники на территории более 10 гектаров. 

Сейчас выращиванием плодово-ягодной продукции занимаются около 40 предприятий региона. Владимир Попов подчеркнул, что Калужская область вносит значительный вклад в развитие садоводства благодаря слаженной работе местных аграриев, государственной поддержке и внедрению современных технологий. По его мнению, регион уверенно движется к лидерским позициям в этой отрасли.

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjY4eWlmdS9xMU40RHo5QWNVakZYaFE9PSIsInZhbHVlIjoiaXZ0RjBudkYvT2VHdThUbmlrYVd5L0ZEaFFtUjNScUVyQmpSVjlXT1M0UGRvOHduSGlhQjB2RVVla012WUNxVnVMbGZCT1gxZHR4MGo0aHUxZnQvYkJIVmhkcEZRTGdiUVdGTWoyZ2tlc0IyODBja1ZGZDVDdGF0b1BPU1N2aFpBREY3N3JacDlZczlnQ0JOMmVWR0VCWDVaQURPNU5LNXZHVW55VUc4cW41UmpaMkU1Nlc1MFh0WHJIL1RmcGJ0N21VL0E3M2xldlZIT0QxM2ZTN1l6WVFqdUZaOVZFWURaZzh4L2lRVTlLVUc2WTF0N0dUVDRWb1ZPTlpvNVdMNXAyL1hxZDNTRmVhYzltMUxuK01JUVJ6QVA5ZXNNcFlsaEJqU04zdzJkZDRmWmplcG1ibklNSThRK29xUVdYbk9lMUdlNUd3amQxN3VvMHVqL0p5dTBLTGFsNFQyQ20ySVhHclhRVzY0a2RlV2tUc3M5QzdYMFpTWDg1REdNV0hlRHljcC9jajN2azc1QmVIeUtnalkydU5KTFVNS242c0RPVFpIRXBHSlpybnJlVVNvUFNPWWFUcDV2Z0YwN2ZGSCIsIm1hYyI6IjE1ODA3MmZkOWFmYTk2YjE4MjkyODBkOTQxYjJhNGMyMWIyNTAzOWQ0YWZiY2Y0MWMyZjc0MDlkMGVlYTgxYmEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Imw3TUVUNkFIZVlYdlVLQjI5U1Q0MXc9PSIsInZhbHVlIjoiNzBXaHg1ckNrM2Q0NnFLbXh2VUV6VWRrMDc2TnZUY2xVY0hkZDFzTmlCMUcrT3BWVm9XNC93bjczRmlhSG5vQzJkQ3d3S3dCeXlTQjBvYUN6Vzh0ZW9hdVd6VTJzeGV5eHUwZWZGQ01lZzI3YXB4T3g4WXNHVzNMcFpmeGo2M3d2cWttSGl5M3FwZ281amlqdjBMUFRidkJMOGp3NitLajN0M0o5U2o1WXhlb2FkSXdDd3hPK1EyYkpjQVFEcG50L3FGdDNDaEhCYUlTbE8zeFpraVpRQnU4ckVscGVZRXZHSjdQZDd0ZXZxVXBaeXpzcW9ZNjJYQkh3b0QrYXdQbFlhejdpNzRxbko1MFJsQjVybFE5WTA2Q3ptRHBuNlZsRnpocjRERDNqLzVvdFZVVGYxL0pmVzZVb0U0eUNKdGFSMjhOaXMyOFNhOHM0UUZtdURHUUFRZVhpOVJDSGNOc25BNnd1UUhzTHZjTlZCRDAvdEZtTUtCVDIyRDgva1hnRmpMM2MwcnIzMDZaYXR5NmFOWjRrK0tnc1R0azkyTGxNQkZGN2RBb0JDbjRRTDlCYm1CTjgyNWdtcGNqMS9GTjU0R3R5S24vRm5YQ0wyVXF6cFdsbTZqNFRIT01JZHVCbE16TlQzcFdNTGErV1NsOEZ5S252ZFF2bjNjZVB6aExEYkI2NWJsYTFVbGlidzVlMmovYkpjV01pZytGYnVPbU5EZllXWEtlM3czeTNJY3lSeEFLWmV4V252ODZQVFRhKzU0REpobXlpVFRDODBpQ2tuYXhtSk93QWpGSHRRK3haMWZuR2NZbzZLOEVScURoVjhPbXlJNUJhNmVSYm5xNyIsIm1hYyI6IjJkYmUzYjJlNmNjZWU1Yzc4ZmZkNjc2ODI1ZjcxM2Q3ZTZkOGY2NWI3NDA2ZmRkNzU1NTVkYWU3NzRhNmEyYWIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+