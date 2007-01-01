В Калужской области прогнозируют рекордный урожай плодово-ягодных культур

1 августа заместитель губернатора Калужской области Владимир Попов сообщил, что площадь плодово-ягодных насаждений в регионе достигла 3060 гектаров, из которых 1450 гектаров уже плодоносят.

По его данным, в текущем году ожидается рекордный урожай — до 5,1 тысячи тонн, что на 76% превышает показатели 2024 года. Кроме того, в регионе планируется заложить новые сады на площади около 300 гектаров, а также создать питомники на территории более 10 гектаров.

Сейчас выращиванием плодово-ягодной продукции занимаются около 40 предприятий региона. Владимир Попов подчеркнул, что Калужская область вносит значительный вклад в развитие садоводства благодаря слаженной работе местных аграриев, государственной поддержке и внедрению современных технологий. По его мнению, регион уверенно движется к лидерским позициям в этой отрасли.