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Экономика и бизнес

Губернатор попросил аграриев ответственно подойти к уборке урожая

Дмитрий Ивьев
01.08, 14:45
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К уборке зерновых приступили уже в 12 районах Калужской области. Озимый рапс убран на четверти всех угодий, рассказал 1 августа губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Всего аграриям предстоит убрать урожай зерновых на площади 80,5 тысячи гектаров, из которых 18,8 тысяч га засеяны рапсом. Это на 104,2% и 102,7% соответственно больше, чем в прошлом году.

- Погодные качели, конечно, внесли свои коррективы и заставили побеспокоиться, - отметил Шапша. - Но в целом урожай неплохой. Прошу наших сельхозпроизводителей ответственно подойти к выполнению планов, от этого зависит продовольственная безопасность страны. Уверен: наши аграрии и в этом году не подведут.

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