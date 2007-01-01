Владислав Шапша посетил еще один завод в Калуге

В пятницу, 1 августа, губернатор побывал на КТЗ.

В разговоре с работниками были затронуты проблемы города. В частности, речь шла про состояние Каменного моста. Губернатор заявил о предстоящем в следующем году ремонте.

Также обсуждалась нехватка врачей. Проблему собираются решать с помощью целевого набора – сейчас учебу заканчивает 78 ординаторов.

- Обсудили тему парковочных пространств в городе, в том числе около КТЗ, работу общественного транспорта, ремонта дорог, вывоза мусора, - заявил Шапша. - По всем вопросам дал поручения.