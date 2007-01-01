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Экономика и бизнес

В Калуге стартовало серийное производство полного цикла кроссоверов Haval M6

Дмитрий Ивьев
28.07, 14:49
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В понедельник, 28 июля, об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Он назвал это важным событием.

- Напомню, крупноузловая сборка Haval M6 на заводе началась в феврале. Параллельно компания «Автомобильные технологии» начала модернизацию и роботизацию производства для того, чтобы подготовиться к серийному выпуску автомобилей по полному циклу со сваркой и окраской, - прокомментировал Шапша. - В производстве удалось сохранить лучшие практики завода. Системы контроля качества – на мировом уровне. 

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