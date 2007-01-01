В Калуге стартовало серийное производство полного цикла кроссоверов Haval M6
В понедельник, 28 июля, об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.
Он назвал это важным событием.
- Напомню, крупноузловая сборка Haval M6 на заводе началась в феврале. Параллельно компания «Автомобильные технологии» начала модернизацию и роботизацию производства для того, чтобы подготовиться к серийному выпуску автомобилей по полному циклу со сваркой и окраской, - прокомментировал Шапша. - В производстве удалось сохранить лучшие практики завода. Системы контроля качества – на мировом уровне.