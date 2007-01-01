Делегация Хабаровского края приехала в Калужскую область

В субботу, 26 июля, в Обнинске губернатор Дмитрий Демешин.

Вместе с главой Калужской области Владиславом Шапшой он принял участие в Атомном марафоне.

- В этом году на ПМЭФ утвердили «дорожную карту» нашего сотрудничества, - рассказал Шапша по итогам рабочей встречи. - Калужские производители, например, поставляют в Хабаровский край сантехкерамику, бытовую химию, бумагу, лекарства, продукты питания. Безусловно, товарообмен должен расширяться. У нас немало перспектив для взаимовыгодного сотрудничества и в других сферах.

Сегодня на совещании рассказали также о работе по созданию благоприятного инвестклимата. Калужская область занимает пятое место в национальном рейтинге.

- Готовы делиться другим успешными практиками, которые интересуют хабаровских коллег, - подчеркнул калужский губернатор. - В том числе, повышения качества работы скорой помощи. Подготовки кадров по проекту «Профессионалитет». Наши гости познакомятся с работой предприятий региона в сфере АПК, деревопереработки, высоких технологий. Нам тоже есть, что перенять у хабаровчан. Рассчитываю на плодотворное сотрудничество во благо жителей наших регионов.