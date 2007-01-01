В Калуге завод готовят к серийному выпуску автомобилей TENET

В пятницу, 25 июля, ситуацию прокомментировал губернатор Калужской области Владислав Шапша.

По его словам, на «АГР Холдинг» подготовлены цеха окраски.

- Оборудование адаптировано под конструктивные особенности автомобиля с учетом российских климатических условий, - заявил глава региона. - На прошлой неделе предприятие завершило масштабную подготовку сварочного цеха. Проведена его полная перепланировка под особенности кузова TENET. Установлено оборудование, уровень автоматизации которого составляет порядка 90%. Это обеспечивает точность сварки, необходимую жёсткость конструкции и в целом - высокое качество сварных соединений по современным стандартам.

Шапша подчеркнул, что в ближайшее время, согласно договорённостям, предприятие должно приступить к запуску серийного производства автомобилей.