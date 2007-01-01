Потребкооперация Калужской области обеспечивает 530 сел товарами первой необходимости

В состав регионального союза потребительских обществ входит более 30 организаций, учредителями которых являются свыше пяти тысяч пайщиков - жителей сельских территорий, сообщает Минсельхоз Калужской области 22 июля.

Райпо объединяют магазины, кафе, столовые, аптеки, а также перерабатывающие цеха, выпускающие хлебобулочные изделия, полуфабрикаты и мясные продукты. Автомагазины потребительских обществ доставляют продукты и товары первой необходимости в 530 отдаленных населенных пунктов региона. Помимо этого, райпо активно участвуют в ярмарках, где предлагают покупателям свежую выпечку, мясо, птицу и полуфабрикаты собственного производства.

Для поддержки и развития кооперативной инфраструктуры Калужская область одной из первых в стране приняла программу развития потребкооперации. За последние 10 лет организациям было выделено более 137 миллионов рублей. В текущем году объем финансовой поддержки превысит 25 миллионов рублей. Эти средства направляются на обновление автопарка, модернизацию оборудования для перерабатывающих цехов, магазинов и точек общественного питания.