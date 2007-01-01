Шапша принял участие в обсуждении восстановления рынка труда

Губернатор Калужской области 17 июля выступил на заседании межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда. Его провела Зампред Правительства РФ Татьяна Голикова.

На комиссии Госсовета по направлению «Кадры» вырабатываются различные меры содействия занятости. В том числе участников СВО.

- И сегодня этот вопрос звучал, - пояснил Владислав Шапша. - Для нашего региона он в числе приоритетных. 377 бойцов, вернувшихся домой, трудоустроены. На прежние и новые места работы, начали свое дело. После окончания СВО потребуется значительное число рабочих мест для ее участников. Занимаемся этим вопросом.

Около 2300 предприятий и организаций области приняли участие во Всероссийском опросе. Полученные результаты позволяют спрогнозировать потребности и вызовы рынка труда, синхронизировать систему профподготовки с запросами работодателей.

- По пилотному проекту карьерного сопровождения молодежи охват составил почти 24 тысячи школьников, выпускников колледжей и вузов, - отметил также губернатор. - Хороший результат. Большую пользу принесёт тиражирование проекта на всю страну.