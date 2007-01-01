На калужском заводе «Самсунг» начали собирать телевизоры под новым брендом

На площадке в Ворсино запустили новое производство. Об этом 15 июля сообщили в Агентстве регионального развития.

Телевизоры выпускают под маркой Dreame.

На сайте производителя указано, что он работает на рынке электроники и бытовой техники с 1993 года. Хотя в открытых источниках датой регистрации указан 2025 год. Телевизоров в каталоге на официальном сайте пока нет.

Напомним, «Самсунг» прекратил производство в России в марте 2022 года. Корейская компания выпускала там около трети всех российских телевизоров. На заводе работала тысяча человек.

В 2024 году сообщалось, что на площадке в Ворсино наладят выпуск серверов.