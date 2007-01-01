Калужские аграрии поделились опытом с гостями из Африки

В Калужской области завершил работу международный бизнес-форум «Евразия — Африка 2025», в котором приняли участие более тысячи гостей из 59 стран. В рамках мероприятия в регион прибыла делегация представителей дипломатических миссий и бизнеса из 14 африканских государств, сообщил министр сельского хозяйства Калужской области Александр Ефремов.

Одним из ключевых направлений встреч стало обсуждение современных технологий в сфере сельского хозяйства, подготовки квалифицированных кадров и развития образовательных программ. Особый интерес у гостей вызвал агротуристический комплекс в селе Уланово, где содержится 3016 голов крупного рогатого скота, в том числе 2707 дойных коров голштинской породы.

Помимо высоких производственных показателей, комплекс активно занимается популяризацией сельскохозяйственной отрасли. В 2024 году его посетили около 20 тысяч человек, которые смогли познакомиться с процессами доения, переработки молока и производства молочных продуктов.

- Такие встречи и открытый обмен опытом способствуют установлению доверия и создают основу для долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества, - подчеркнул Александр Ефремов.