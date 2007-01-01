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Новость дня Экономика и бизнес

Калуга заняла 67 место в топ-100 по уровню зарплат

Исследование РИА Новости, опубликованное 7 июля, показывает, что лидерами по зарплатам традиционно остаются Южно-Сахалинск и Москва, а замыкают список Элиста и Владикавказ.
Ольга Володина
07.07, 12:29
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Калуга с показателем 89 тысяч рублей в месяц расположилась в нижней половине списка на 67-й строчке.

Самые большие зарплаты в областном центре платят в сфере обрабатывающих производств.

В целом по стране номинальная зарплата в 2024 году выросла на 18,3%, достигнув 76,5 тысяч рублей. В первом квартале 2025 года этот показатель увеличился до 85 тысяч рублей. Однако разрыв между отраслями и регионами остается значительным: в финансовом секторе средний доход составляет 184,8 тысяч рублей, а в образовании — всего 57,4 тысяч.

Наиболее высокооплачиваемой сферой в 18 городах стала профессиональная и научная деятельность. В Южно-Сахалинске работники добывающей отрасли получают в среднем 445 тысяч рублей, а в Москве финансисты — 293 тысячи. В то же время в Элисте, Владикавказе и Магасе зарплаты в ведущих отраслях не превышают 65 тысяч рублей.

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