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Новость дня Экономика и бизнес

Инфляция в Калужской области снизилась в мае до 9,45%

В мае 2025 года инфляция в Калужской области составила 9,45% в годовом выражении, что означает замедление ценового роста по сравнению с предыдущими месяцами.
Ольга Володина
25.06, 13:50
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Согласно данным регионального отделения ЦБ, это на 0,18 процентных пункта ниже апрельского показателя - 9,27%.

Наибольший рост цен отмечен в продовольственном секторе - на 12,79%. Особенно подорожали рыбная продукция (25%), масла и жиры (23,7%), а также хлебобулочные изделия (20,7%). При этом яйца подешевели на 26,6%.

Среди непродовольственных товаров инфляция составила 4,34%, топливо подорожало на 12,2%. В сфере услуг рост цен достиг 11,8%, особенно на транспорте (20,2%) и ЖКХ (15,4%).

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