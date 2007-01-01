В Калужской области померзла смородина

Весенние заморозки в Калужской области затронули отдельные виды плодово-ягодных культур.

Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в эксклюзивном комментарии корреспонденту РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума.

Наиболее чувствительной к температурным перепадам оказалась черная смородина. — Мы стараемся помочь финансово тем предпринимателям, которые этим занимались. В остальном незначительно, процентов на 5-10 максимум мы от плана снизим урожай, который получим с наших полей.

Важно отметить, что в текущем году область планирует собрать рекордные 250 тыс. тонн сельхозпродукции против 220 тыс. тонн в 2024 году. Такой рост (на 13,6%) станет возможным благодаря: расширению посевных площадей, модернизации системы агротехнической поддержки и компенсационным выплатам пострадавшим хозяйствам.

Несмотря на капризы погоды, Калужская область сохраняет оптимистичные прогнозы по урожаю.