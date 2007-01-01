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Экономика и бизнес

Путин похвалил Калужскую область

Дмитрий Ивьев
20.06, 19:16
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В пятницу, 20 июня, президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании ПМЭФ-2025.

Среди прочего он отметил Калужскую область за попадание в пятерку лидеров Национального рейтинга состояния инвестиционного климата.

- С большим интересом во всем мире ждали выступления нашего национального лидера на ПМЭФ-2025, - заявил губернатор Владислав Шапша.

Путин назвал пять главных направлений дальнейшего развития отечественной экономики.

- Мы свою работу на форуме строили именно так, и я не раз об этом говорил: новые инвестпроекты для нас – это дополнительные доходы в бюджет, новые проекты развития, создания благополучной среды для жизни, обновления инженерных сетей, строительства школ, больниц, объектов культуры, - подчеркнул губернатор Калужской области.

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