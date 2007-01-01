Путин похвалил Калужскую область
В пятницу, 20 июня, президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании ПМЭФ-2025.
Среди прочего он отметил Калужскую область за попадание в пятерку лидеров Национального рейтинга состояния инвестиционного климата.
- С большим интересом во всем мире ждали выступления нашего национального лидера на ПМЭФ-2025, - заявил губернатор Владислав Шапша.
Путин назвал пять главных направлений дальнейшего развития отечественной экономики.
- Мы свою работу на форуме строили именно так, и я не раз об этом говорил: новые инвестпроекты для нас – это дополнительные доходы в бюджет, новые проекты развития, создания благополучной среды для жизни, обновления инженерных сетей, строительства школ, больниц, объектов культуры, - подчеркнул губернатор Калужской области.