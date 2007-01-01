В Калуге будут готовить инженеров нового поколения

В рамках ПМЭФ-2025 в пятницу, 20 июня, губернатор Владислав Шапша подписал важное соглашение при участии министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова и министра просвещения РФ Сергея Кравцова.

- Наше сотрудничество с МГТУ им. Н.Э. Баумана и федеральным оператором проекта «Профессионалитет» - Институтом профессионального образования - выходит на качественно новый уровень, - заявил глава региона. - Интеграция системы СПО и высшего образования нацелена прежде всего на подготовку инженерных кадров под запросы реального сектора экономики.

Проект калужского филиала Бауманки и Федерального технопарка профобразования позволяет формировать у будущих инженеров устойчивые практические навыки.

- Это новая модель высшего образования. С глубокой ориентацией на практику. Основанная на точном кадровом прогнозе. Обеспечивающая трудоустройство выпускников, – уверен Шапша.