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Экономика и бизнес

В Калуге будут готовить инженеров нового поколения

Дмитрий Ивьев
20.06, 16:51
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В рамках ПМЭФ-2025 в пятницу, 20 июня, губернатор Владислав Шапша подписал важное соглашение при участии министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова и министра просвещения РФ Сергея Кравцова.

- Наше сотрудничество с МГТУ им. Н.Э. Баумана и федеральным оператором проекта «Профессионалитет» - Институтом профессионального образования -  выходит на качественно новый уровень, - заявил глава региона. - Интеграция системы СПО и высшего образования нацелена прежде всего на подготовку инженерных кадров под запросы реального сектора экономики.

Проект калужского филиала Бауманки и Федерального технопарка профобразования позволяет формировать у будущих инженеров устойчивые практические навыки.

- Это новая модель высшего образования. С глубокой ориентацией на практику. Основанная на точном кадровом прогнозе. Обеспечивающая трудоустройство выпускников, – уверен Шапша.

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