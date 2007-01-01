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Экономика и бизнес

Калужский опыт привлечения кадров обсудили на ПМЭФ-2025

Дмитрий Ивьев
20.06, 14:36
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В пятницу, 20 июня, губернатор Калужской области Владислав Шапша вместе с заместителем председателя правительства России Татьяной Голиковой провел заседание комиссии Госсовета «Кадры».

На высоком уровне обсуждался кадровый вопрос.

- Огромный спрос на сотрудников со среднеспециальным образованием, - подчеркнул Шапша. - Практикоориентированный подход. Работодатели подбирают конкретных студентов для своих предприятий.  Наш регион несколько лет развивает систему подготовки кадров, поддержки молодых специалистов. В 2024 году в систему СПО поступило рекордное количество выпускников 9 классов - 65 %. Ключевым, системным решением становится маршрутизация через центры карьеры будущих специалистов: школа - вуз или колледж - предприятие.

По его словам, для решения кадрового вопроса нужно использовать все действенные инструменты привлечения специалистов в реальный сектор экономики. Среди них прогнозирование, профориентация, взаимодействие с работодателями и целевое обучение. Важно синхронизировать их с реальной потребностью рынка труда.

Он поблагодарил министра труда и соцзащиты РФ Антона Котякова, министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, руководителей регионов, а также депутата Госдумы РФ Марию Бутину за предложения по донастройке взаимодействия рынка труда и системы образования.

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