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Экономика и бизнес

Крупнейший налогоплательщик Калужской области подтвердил планы развития

Дмитрий Ивьев
20.06, 13:50
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В пятницу, 20 июня, на ПМЭФ-2025 губернатор Владислав Шапша подписал с руководством турецкой пивоваренной компании соглашение о расширении сотрудничества.

На долю завода «АБ ИнБев Эфес» приходится более 10% всех налоговых доходов регионального бюджета. За первые полгода от уплаты акциза получено почти шесть миллиардов рублей.

А объем инвестиций за последние пять лет превысил 2,2 миллиарда.

Владислав Шапша отметил важную роль сотрудничества с турецким бизнесом.

По его словам, сегодняшнее соглашение положительно скажется на международном сотрудничестве.

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