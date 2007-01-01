Крупнейший налогоплательщик Калужской области подтвердил планы развития

В пятницу, 20 июня, на ПМЭФ-2025 губернатор Владислав Шапша подписал с руководством турецкой пивоваренной компании соглашение о расширении сотрудничества.

На долю завода «АБ ИнБев Эфес» приходится более 10% всех налоговых доходов регионального бюджета. За первые полгода от уплаты акциза получено почти шесть миллиардов рублей.

А объем инвестиций за последние пять лет превысил 2,2 миллиарда.

Владислав Шапша отметил важную роль сотрудничества с турецким бизнесом.

По его словам, сегодняшнее соглашение положительно скажется на международном сотрудничестве.