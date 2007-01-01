Калужская область заняла пятое место Национального рейтинга инвестиционного климата

Итоги рейтинга подвели 20 июня на сессии ПМЭФ-2025 «Деловой климат России. Национальная модель и региональные возможности».

Оценка эффективности работы региональных властей по улучшению инвестклимата в регионах ведется по инициативе президента России Владимира Путина с 2014 года Агентством стратегических инициатив совместно с представителями деловых кругов.

- А сейчас АСИ разрабатывает национальную модель ведения бизнеса. В следующем году она будет запущена, - рассказал в пятницу губернатор Калужской области Владислав Шапша. - В начале сессии обсудили, что еще нужно сделать для улучшения делового климата и инвестиционной привлекательности регионов. В своем выступлении рассказал о работе команды нашего региона. В том числе, по повышению прозрачности, ускорению и упрощению согласования проектов, подключения к сетям.

Он поблагодарил Минэкономразвития РФ, АСИ и экспертов за высокую оценку региона.

- На сессии не раз звучало: рейтинг – не самоцель. А барометр. Показатель конкретных результатов, эффективности практических решений по улучшению деловой среды. А в конечном итоге – повышению качества жизни, - отметил Шапша.