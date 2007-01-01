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Экономика и бизнес

Калужская область направит дополнительные деньги на ЖКХ и транспорт

Дмитрий Ивьев
20.06, 09:03
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Экономика региона растет. Поступления от налога на прибыль в 2024 году увеличились на 14%, за первое полугодие 2025 года – почти на 20%.

- Дополнительными средствами важно грамотно распорядиться, - заявил в пятницу, 20 июня, на ПМЭФ-2025 губернатор Владислав Шапша. - Для этого нужно вести глубокое, качественное планирование, опираться на широкий объем самых разных данных об экономической деятельности в регионе.

Этот вопрос обсуждался на форуме в разрезе выполнения Национальных целей развития, поставленных президентом.

Модерировал дискуссию председатель комитета Госумы РФ по бюджету и налогам Андрей Макаров. В разговоре участвовали руководитель ФНС России Даниил Егоров, министр финансов России Антон Силуанов, министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин.

- Калужская область максимально использует инструменты управления средствами бюджета, которые запущены президентом и правительством России, - подчеркнул Шапша. - Решение руководства страны о списании долгов регионов по бюджетным кредитов высвободило 17,3 млрд рублей. Правительственная комиссия одобрила их использование. Направим на инфраструктурные проекты в жилищно-коммунальной сфере, на обновление общественного транспорта, переселение граждан из аварийного жилья.

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