Калужская область сблизилась с тремя регионами

В рамках ПМЭФ-2025 губернатор Владислав Шапша договорился о расширении сотрудничества.

С губернатором Пензенской области Олегом Мельниченко подписали соглашение о создании межрегионального кластера БАС. Документ предполагает объединение технологических, научных, кадровых и производственных возможностей по реализации нацпроекта «Беспилотные авиационные системы».

С губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве. Соглашение в сфере БАС с ним подписано еще на ПМЭФ-2024.

Также соглашение о сотрудничестве подписали с губернатором Хабаровского края Дмитрием Демешиным.

- Укрепляем единство российских территорий, о чем неоднократно говорил наш президент, - заявил Владислав Шапша.