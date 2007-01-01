Завод в Ворсино расширит производство

Еще одно соглашение подписано губернатором Владиславом Шапшой на ПМЭФ-2025 19 июня.

Глава региона рассказал, что калужский завод по выпуску высокотехнологичных воздухоочистителей удвоит производственные мощности.

- С руководством компании «Завод Аэролайф» подписали соглашение о расширении производства, - отметил Шапша. - Выпуск современных систем очистки и обеззараживания воздуха стартовал в индустриальном парке «Ворсино» 10 лет назад. Оборудование компании применяется в больницах, образовательных и культурных учреждениях, на транспорте. А также на производствах, где важна высочайшая степень очистки воздуха, например, в микроэлектронной и фармацевтической промышленности.

В расширение производства компания инвестирует более 300 миллионов рублей.