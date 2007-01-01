Калужской области добавят креативности

19 июня на Петербургском международном экономическом форуме губернатор Владислав Шапша отметил, что понятие «креативные индустрии» только начинает входить в повседневную жизнь, но уже сейчас оказывает положительное влияние, способствуя росту экономической капитализации.

В рамках форума глава региона пообщался с представителями школы креативных индустрий и подчеркнул, что в Калужской области действуют подобные организации, однако пока они сосредоточены преимущественно в крупных городах. Президент России поставил задачу увеличить вклад креативных индустрий в экономику страны до 6% к 2030 году.

Несмотря на то, что регион только начинает развивать это направление, Калужская область уже занимает 11-е место в рейтинге креативных регионов. На ПМЭФ было подписано соглашение о сотрудничестве между главой региона и президентом АНО «Креативная экономика» Мариной Монгуш.

По словам Владислава Шапши, у региона есть все предпосылки для того, чтобы войти в число лидеров в этой сфере. Он отметил, что в области проводятся интересные мероприятия, а также существует мощный космический бренд. Особое внимание глава региона уделил талантливым людям, готовым развивать креативное направление. Для раскрытия потенциала региона планируется организовать короткий образовательный курс для управленческих команд области и муниципалитетов.