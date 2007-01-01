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Экономика и бизнес

Россияне заработают на вкладах в 1,5 раза больше, чем в прошлом году

Дмитрий Ивьев
19.06, 16:25
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В первом полугодии 2025 года вкладчики заработают около 4 трлн рублей процентных доходов по сберегательным продуктам, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. По прогнозам ВТБ, за весь 2025 год процентные доходы населения по вкладам и накопительным счетам составят около 9 трлн рублей. Об этом на ПМЭФ-2025 заявил член правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.

«По нашим подсчетам, получаемые проценты по вкладам сегодня покрывают до 10% прогнозируемых годовых расходов россиян. Если раньше вклады были вложением на чёрный день, то сейчас — скорее, инвестицией в будущее. Сейчас клиенты стараются максимально эффективно использовать каждый свободный рубль. Не зря говорят, что богатство – в управлении. Мы видим, что каждый четвертый вкладчик пользуется одновременно двумя продуктами – и депозитом, и накопительным счетом», –прокомментировал Дмитрий Брейтенбихер.

ВТБ фиксирует устойчивый рост сберегательной активности клиентов. В первом квартале число сберегателей в банке увеличилось более, чем на 670 тыс. человек, во втором – еще на 245 тысяч. По итогам первого полугодия прирост составил 10% – почти до 10,1 млн человек.

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