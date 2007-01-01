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Экономика и бизнес

В Калужской области расширят производство алюминиевого профиля

Дмитрий Ивьев
19.06, 16:08
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Губернатор Владислав Шапша в рамках ПМЭФ-2025 подписал два соглашения по новым инвестпроектам с «ВМК Инвест».

- Продукция, произведенная на заводе в Калужской области, применялась в архитектурных решениях таких знаковых объектов как Главный Храм Минобороны России, Лахта-центр, Москва-Сити, - отметил Шапша.

Инвестиции в экономику региона составляют около 1,4 миллиарда рублей. Еще около 800 миллионов рублей будет инвестировано в новые проекты - создание новой линии для прессования алюминиевого профиля и организацию импортозамещающего производства матричного инструмента.

Проект реализуется при поддержке Фонда развития промышленности.

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