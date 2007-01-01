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Экономика и бизнес

В Калужской области возобновится строительство цементного завода

Дмитрий Ивьев
19.06, 14:43
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Его возведут в Думиничском районе.

В рамках ПМЭФ-2025 согласованы все детали возобновления строительства предприятия, сообщил 19 июня губернатор Владислав Шапша.

Соответствующее соглашение подписано с ВЭБ.РФ и крупной китайской компанией.

- Работа над проектом шла непросто. Благодаря участию ВЭБ.РФ сегодня мы говорим не только о создании высокотехнологичного предприятия, но и о формировании на этой площадке промышленного парка стройматериалов, - подчеркнул Шапша.

Он поблагодарил Игоря Шувалова и китайских партнеров.

- Запуск производства послужит развитию строительной отрасли. А для Думиничского района – это совершенно другая налогооблагаемая база. Большой стимул для развития территории и повышения качества жизни людей, - заверил губернатор.

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