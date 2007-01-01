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Экономика и бизнес

Владислав Шапша рассказал, каких иностранцев привлекают в Калужскую область

Дмитрий Ивьев
19.06, 14:07
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Губернатор 19 июня в рамках ПМЭФ-2025 принял участие в сессии «Новый дом в России».

Как рассказал Шапша, регион стремиться привлекать лучших иностранцев: предпринимателей, инженеров, представителей творческих профессий, ученых из дальнего зарубежья. Важным условием является то, разделяют ли они традиционные ценности, уважают ли культуру и хотят ли выучить язык.

Сейчас по поручению президента разрабатывается специальная программа.

- Наш регион участвует в этой работе в числе «пилотов», - пояснил Шапша. - Большую поддержку нам оказывает Агентство стратегических инициатив. Генеральный директор АСИ Светлана Чупшева рассказала о разработке портала «Время жить в России».

В рамках своего выступления губернатор поделился опытом создания мер поддержки для адаптации иностранцев.

- Планируем прохождение всего процесса в режиме «одного окна», - подчеркнул он.

На данный момент больше 350 человек из дальнего зарубежья переселились в Калужскую область. В качестве хорошего примера губернатор привел Штефана Дюрра, создавшего крупный агрохолдинг.

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