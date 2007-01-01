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Экономика и бизнес

В Калужской области выпустят новую для России продукцию

Дмитрий Ивьев
19.06, 12:32
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В Калужской области выпустят новую для России продукцию

Соглашение по расширению производственных мощностей подписали 19 июня на ПМЭФ-2025 с компанией «Группа Полипластик».

- У нас в регионе работает подразделение компании - Жуковский трубный завод. Крупнейший в регионе производитель высокотехнологичной полимерной трубной продукции и комплектующих, - рассказал губернатор Владислав Шапша. - Она применяется в строительстве, ЖКХ, энергетике, промышленности и сельском хозяйстве. Завод имеет собственный испытательный центр и лабораторию, где ведется строгий контроль качества.

В ближайших планах предприятия - модернизация цеха переработки полимеров, а также запуск новых линий для производства многослойных труб, которые в России пока не производятся.

- Перед нашей промышленностью сейчас стоит большая задача – заместить своей продукций иностранные производства. Калужские предприятия с успехом решают её, - пояснил губернатор.

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