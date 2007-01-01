Калужские компании смогут закупить больше сельхозтехники

Это делается благодаря поддержке «Росагролизинга», сообщил 19 июня на ПМЭФ-2025 губернатор Владислав Шапша.

- Только в прошлом году в нашу область было поставлено 170 единиц сельхозтехники. Еще 20 предприятия АПК приобрели в первом квартале этого года, - отметил глава региона. - Это существенная поддержка для развития сельского хозяйства региона. Закрепили наше сотрудничество с «Росагролизингом» соглашением.

На рабочей встрече с руководством госкомпании Шапша обсудил дальнейшие совместные планы.

Как рассказал губернатор, Минсельхоз региона взаимодействует с «Росагролизингом» более 20 лет. Госкомпания помогаете аграриям подобрать наиболее выгодные условия приобретения техники. Регион со своей стороны компенсирует предприятиям АПК часть затрат на эти цели. В прошлом году на господдержку технического обновления машинно-тракторного парка было направлено 172,7 миллиона рублей.

- В совокупности с другими мерами господдержки это хороший стимул для развития аграрной отрасли, - подчеркнул Шапша. - Мы наращиваем посевные площади. Открываются новые животноводческие комплексы. Везде требуется современная техника. Кроме того, обсудили возможность сотрудничества в других сферах – общественный транспорт, ЖКХ, производство дорожных и строительных работ.