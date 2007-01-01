Шапша предложил заставить работать на складах роботов

Встреча Ассоциации инновационных регионов России прошла в рамках ПЭМФ-2025, сообщил утром 19 июня губернатор Калужской области.

- Средний склад маркетплейса задействует от пяти до семи тысяч сотрудников. К сожалению, многие – с дипломами учителей, врачей, инженеров. Электронная коммерция «поглотила» почти все свободные руки на рынке труда, - отметил Владислав Шапша. - Один из вариантов решения проблемы - сокращение ручного труда на складах за счет роботизации. Она могла бы высвободить до 70% персонала для производств, социальной сферы.

Он предложил в числе первых шагов создать условия для строительства новых складов с учетом роботизации и автоматизации.

- Что касается существующих, то поддержка необходима предпринимателям в адаптации роботов под специфику логистических процессов, - подчеркнул губернатор. - Например, через создание специализированных структур на базе региональных инжиниринговых центров.